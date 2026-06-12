Україна та Німеччина обговорюють спільне виробництво крилатих ракет Flamingo

Німецька оборонна компанія Diehl Defence розпочала переговори з українською компанією Fire Point щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет FP-5 Flamingo на території Німеччини. Найближчими тижнями сторони планують провести серію зустрічей для обговорення потенційної співпраці.

Про це повідомляє Financial Times.

Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух підтвердив, що компанія розглядає різні варіанти партнерства з Fire Point у сфері виробництва ракетного озброєння.

«Ми зараз обговорюємо, як могли б працювати разом. Думаю, це цілком реально», — зазначив Раух.

За його словами, предметом переговорів є крилата ракета FP-5 Flamingo, заявлена дальність польоту якої перевищує 3000 кілометрів. Остаточні рішення щодо співпраці можуть бути ухвалені після запланованих консультацій.

Керівник Diehl Defence наголосив, що у разі створення нового спільного продукту його виробництво доцільно розміщувати в Німеччині або інших європейських країнах. Він також висловив позитивні очікування щодо розвитку партнерства з українською компанією.

Як зазначає Financial Times, можливий запуск виробництва ракет Flamingo в Європі може стати одним із найпомітніших прикладів зростаючого інтересу країн НАТО до українських оборонних технологій та досвіду, здобутого під час війни.

За даними видання, ще у квітні Diehl Defence, відома як виробник зенітних комплексів IRIS-T, уклала з Fire Point технологічну угоду, подробиці якої раніше не розголошувалися.

Повідомляється, що німецька компанія може надати українським партнерам сучасніші головки самонаведення та інші технологічні рішення, створені на основі власних багаторічних розробок.

Раніше Fire Point успішно випробувала нову ракету-перехоплювач FP-7.x, яку позиціонують як дешевшу альтернативу американським системам Patriot.