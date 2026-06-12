У Латвії ухвалили новий закон про імміграцію з жорсткішим контролем

Латвійський Сейм в остаточному читанні підтримав нове міграційне законодавство, яке посилює нагляд за громадянами третіх країн, прискіпливіше контролює міграційні процеси та встановлює нові правила для їхньої інтеграції. За інформацією LSM, рішення підтримали 65 парламентарів, тоді як 17 виступили проти.

Нове регулювання спрямоване на реформування імміграційної системи, що регулює правила в'їзду, проживання, роботи, інтеграції та видворення іноземців, а також на зменшення випадків нелегальної праці та фіктивної імміграції.

Очільник парламентської комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс зазначив, що ці правила є «важливим кроком до формування безпечнішої, прозорішої та більш відповідної інтересам Латвії міграційної політики», зокрема й у фінансовому аспекті.

Відповідно до свіжих міграційних норм ЄС, нововведення суттєво посилюють перевірки на зовнішніх кордонах завдяки впровадженню скринінгу іноземців та процедурам повернення безпосередньо на кордоні. Задля точнішої ідентифікації громадян та протидії безпековим викликам розширюється використання біометрії та інформаційна взаємодія з європейськими базами даних.

Водночас посилений контроль розпочинатиметься ще до перетину кордону — прибуваючих зобов'язали звітувати про мету поїздки та умови перебування в країні.

Документ деталізує механізм надання віз і посвідок на проживання через чіткі часові рамки та процедури, а також збільшує перелік причин для відмови в оформленні чи скасування документів, якщо зафіксовано ризики для громадського порядку або безпеки.

У законі прописано норми щодо інтеграції, які включають проходження програми ранньої інтеграції та володіння державною мовою. Додатково влада посилює нагляд за працевлаштуванням та навчанням іноземців, щоб запобігти фіктивній зайнятості чи фіктивній освіті, що збільшує рівень відповідальності для роботодавців та освітніх установ.