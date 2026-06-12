Іран заперечив слова Трампа

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливої угоди зі Сполученими Штатами і не піде на компроміс стосовно своїх "червоних ліній" у переговорах.
Повідомлення про час та місце підписання угоди залишаються припущеннями, і наразі нічого не вирішено остаточно, повідомляє Reuters.
Він додав, що значну частину переговорного тексту було узгоджено.
Під час переговорів американська сторона неодноразово змінювала свої позиції.
Фото: engage.org.ua.
Автор: Галина Роюк