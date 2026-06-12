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Іран заперечив слова Трампа

Іран заперечив слова Трампа

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливої угоди зі Сполученими Штатами і не піде на компроміс стосовно своїх "червоних ліній" у переговорах.

Повідомлення про час та місце підписання угоди залишаються припущеннями, і наразі нічого не вирішено остаточно, повідомляє Reuters.

Він додав, що значну частину переговорного тексту було узгоджено.

Під час переговорів американська сторона неодноразово змінювала свої позиції.

Фото: engage.org.ua.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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