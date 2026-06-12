Як тимчасово вгамувати зубний біль без ліків - домашні лайфхаки

Зубний біль належить до найінтенсивніших і найнеприємніших відчуттів, які часто потребують швидкого знеболення. Однак не завжди є можливість одразу звернутися до стоматолога, особливо якщо біль виникає вночі. У таких випадках можуть допомогти прості домашні засоби, які тимчасово зменшують дискомфорт до візиту до лікаря.

Часник

Часник має виражені антисептичні властивості. Для використання його слід подрібнити, злегка розчавити та дати виділитися соку. Отриману масу прикладають до болючого зуба приблизно на 10 хвилин, після чого видаляють.

Цибуля

Свіжу цибулю можна нарізати невеликим шматочком і прикласти до ураженої ділянки. Вона також має антибактеріальні властивості, що допомагає зменшити активність мікроорганізмів у ротовій порожнині.

М’ята

Відвар м’яти використовується для полоскання рота, або ж м’ятний чайний пакетик можна прикласти до хворого місця. Це допомагає заспокоїти біль і зменшити запалення.

Алкоголь (віскі)

Алкоголь іноді використовують як місцевий засіб для тимчасового знеболення. Ватний диск, змочений у віскі, прикладають до проблемної ділянки приблизно на 10 хвилин.

Огірок

Один із найпростіших способів — прикласти шматочок свіжого огірка до хворого зуба. Це може тимчасово зменшити неприємні відчуття.

Важливо: усі ці методи є лише тимчасовими заходами. Вони не замінюють лікування у стоматолога, до якого варто звернутися якнайшвидше.

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