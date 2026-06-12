Москва попередила США про можливий удар ракетою «Орєшнік» по Україні

Росія може застосувати балістичну ракету середньої дальности «Орєшнік» для удару по Україні в період з 11 до 14 червня. Про таку загрозу повідомляють джерела українських ЗМІ, а в Повітряних силах ЗСУ заявили про високу ймовірність використання цієї ракети.

Як пише ZN.UA, Москва нібито поінформувала США та своїх партнерів про можливий запуск «Орєшніка» по території України.

Водночас джерело «РБК-Україна» в органах влади повідомило, що українська сторона отримала від США інформацію про ризик такого удару.

«Попередньо, інформація була», — зазначив співрозмовник видання.

Станом на момент публікації офіційних заяв з боку американської адміністрації або посольства США в Києві щодо цього не було.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про високу ймовірність застосування російськими військами балістичної ракети середньої дальности з полігону «Капустин Яр» 12 червня.

Також українські військові попереджають про ризик масштабного комбінованого удару. За наявною інформацією, Росія може використати до 700 ударних безпілотників Shahed, кілька ракет «Орєшнік», до 30 крилатих ракет Х-101 та «Калібр», а також ракети «Циркон», до п’яти аеробалістичних ракет «Кинджал» і до 20 ракет «Іскандер-М».

Особлива загроза, за оцінками військових, зберігається для Києва та центральних областей України.

На цьому тлі глава Кремля Володимир Путін заявив про намір посилювати удари по українській території.

За його словами, Росія продовжить атакувати інфраструктурні об’єкти України та нарощуватиме свої можливості в міру збільшення виробництва оборонної промисловості.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, що Росія й надалі робить ставку на ракетний терор замість пошуку шляхів до мирного врегулювання війни.