Маск може стати першим трильйонером світу

Компанія SpaceX Ілона Маска встановила ціну акцій у межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення, що дозволило їй увійти до переліку найцінніших корпорацій світу, повідомляє Reuters.

За даними біржових торгів, вартість однієї акції компанії становить 135 доларів. У межах розміщення SpaceX змогла залучити близько 75 млрд доларів, а загальна ринкова капіталізація компанії сягнула 1,77 трлн доларів.

Зазначається, що обсяг IPO став рекордним для американського ринку та перевершив попередні показники, зокрема Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила 25,6 млрд доларів.

Після старту торгів на Nasdaq компанія може увійти до числа найбільших публічних корпорацій США, випередивши низку фінансових і технологічних гігантів, серед яких JPMorgan Chase, Meta та навіть Tesla.

Водночас експерти відзначають, що ключовим фактором залишається подальша динаміка акцій у найближчі тижні, а не лише перший день торгів. За словами аналітиків, SpaceX виділила близько 30% акцій для роздрібних інвесторів, що є нетипово високою часткою для IPO. При цьому Ілон Маск зберіг контроль над компанією — йому належить близько 82% голосів.

Фахівці називають механізм ціноутворення незвичним для ринку та відзначають високий інтерес з боку приватних інвесторів.

Основними драйверами бізнесу компанії залишаються ракети та супутниковий інтернет Starlink, який працює у понад 160 країнах світу. Також SpaceX розвиває напрям штучного інтелекту xAI.

Водночас частина експертів застерігає щодо високої залежності компанії від державних контрактів і невизначеності фінансових прогнозів, зазначаючи, що інвестори фактично купують перспективу майбутнього зростання.

Очікується, що подальша поведінка акцій покаже, чи зможе IPO SpaceX стати одним із найуспішніших розміщень в історії ринку.

Як повідомляло раніше ForUa, Маск заявив, що компанія SpaceX близька до розробки багаторазових систем запуску ракет, що стане проривом, який знизить вартість космічних польотів.