Укргідрометцентр: 6 червня прогнозують до +29°, подекуди - дощі з грозами

У суботу, 6 червня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, в західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у «Фейсбуці», передає Укрінформ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°; вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві та області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у столиці вночі 17-19°, вдень 26-28°. На Київщині вночі 14-19°, вдень 24-29°.