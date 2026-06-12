30 тис. грн у тилу та 300 тис. на передовій: Зеленський анонсував нові виплати в армії

Україна має ресурс, щоб підвищити зарплати військовим. Чим буде більше саме бойових завдань – тим більший рівень виплат зможе отримати український військовослужбовець. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 12 червня.

– Мінімум 30 тис. грн у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові та відчутно сильніші контракти для піхотинців: 300 тис. грн у середньому на першій лінії, – заявив Зеленський.

За словами президента, все тримається на українській піхоті. Він стверджує, що контракти пропрацюють так, щоб у них були чіткі умови – час (наприклад, 10, 14 або 24 місяці), гарантовані терміни, умови та відстрочки.

Окрім цього, планують збільшити виплати для українських бойових командирів. На його думку, це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.

Як пояснив президент, Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. Перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні, уточнив Зеленський.

Президент подякував усім добровольцям з інших країн, які бʼються заради свободи в Україні, розуміючи, що це стосується багатьох інших народів.

– В Україні треба захистити право народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. Буде більше механізмів рекрутингу, – зазначив він.

Зеленський анонсував подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії та позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

На його думку, дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для бригад.

Також Україна збільшує можливості бригад самостійно проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

– Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність, – зазначив він.

Президент України додав, що Міністерство оборони представить деталі рішень.