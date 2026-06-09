Погода 9 червня: дощі та грози накриють більшість областей

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, за винятком західних областей, прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

За даними синоптиків, вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +20...+25 градусів, а на півдні та південному сході країни повітря прогріється до +28 градусів.

У Києві та області також очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня можливі короткочасні дощі та грози. Вітер - північно-західний, 5–10 м/с.

У столиці вдень прогнозують +21...+23 градуси, по області температура коливатиметься в межах +20...+25 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.