Коли зірве різьбу: як в Росії розхитується ситуація через Телеграм

Кінець березня 2026 року Росія зустрічає у стані нервового цифрового зриву. Кремль, який ще недавно намагався зберігати видимість повного контролю над суспільством, тепер сам розгойдує ситуацію власними руками. Масові збої в роботі Telegram, посилення блокувань, тиск на незалежні онлайн-майданчики і нав’язування державного застосунку MAX перетворили питання доступу до месенджера на подразник для мільйонів людей. Про те, що зараз відбувається «за порєбріком», читайте у матеріалі ForUA.

Станом на початок 2026 року Telegram в РФ був одним із найпопулярніших ресурсів у Росії: понад 74% росіян заходять у месенджер хоча б раз на місяць, а щоденна аудиторія перевищує 55-56 млн користувачів, обганяючи VK. Загальна місячна аудиторія досягла 90-105 млн користувачів, при цьому середня тривалість користування становить близько 47 хвилин на день. Тому у країні, де Telegram давно став не просто платформою для спілкування, а головним каналом новин, бізнес-комунікації та побутового зв’язку, його фактичне відключення сприймається як прямий удар по звичному життю.

Але гайки почали закручувати ще на початку року, відключаючи Телеграм (а часто – і весь мобільний інтернет) в цілих регіонах. Це супроводжувалося чутками про те, що з 1 квітня Телеграм буде заборонений в РФ. 18 березня Роскомнагляд заявив, що Telegram нібито порушує російське законодавство. Ця заява стала не просто черговим бюрократичним зауваженням, а відкритим сигналом про новий етап тиску. Після цього блокування почали посилюватися значно жорсткіше, а доступ до месенджера в Росії різко погіршився. Для звичайних користувачів це означало неможливість нормально надсилати повідомлення, користуватися дзвінками, читати канали й отримувати оперативну інформацію без VPN.

Варто зазначити, що попри тотальний контроль з боку Кремля через Telegram росіяни все ж мали отримувати новини, які не проходили через телевізійну цензуру, а також читати опозиційні канали. Тепер уся інформація в РФ стискається в одну контрольовану горловину. На цьому тлі влада активно проштовхує «правильну» соцмережу MAX. Попри її активне просування з боку влади у російському суспільстві сприймають її досить насторожено. Загалом, це – класичний нав’язаний державний сурогат із очевидним присмаком тотального нагляду.

Цілком логічно, що такі дії Кремля провокують глухе, але відчутне роздратування. Причому це роздратування охоплює не лише ліберальну публіку чи опозиційних активістів, а й частину звичного лоялістського або просто нейтрального середовища, для якого Telegram теж був робочим майданчиком.

Ще кілька років тому важко було уявити, що питання доступу до цифрового сервісу стане політичною причиною для невдоволення настільки широкого спектра груп — від студентів і айтішників до підприємців, військових блогерів і регіональних адміністраторів чатів. У Москві поліція затримала трьох адміністраторів чату «Червоний лебідь», де обговорювалося проведення 29 березня можливого мітингу на Болотній площі проти блокувань в інтернеті.

Ще один із симптомів нервозності ситуації в РФ стала історія блогера Іллі Ремесла. Людина, яка тривалий час сприймалася як частина провладного середовища, раптово виступила з жорсткою критикою Кремля, назвала війну проти України тупиковою і закликала судити Володимира Путіна як нелегітимного президента. Уже невдовзі стало відомо про його госпіталізацію до психіатричної лікарні у Санкт-Петербурзі. Знайома технологія, коли репресивний апарат знову використовує старий, майже радянський інструментарій.

На цьому тлі розмови про те, що в різних містах готуються нові акції протесту, вже не здаються фантастикою. Навіть якщо ці акції будуть малочисельними або швидко придушеними, вони важливі як індикатор. Суспільство, яке довго привчали мовчати, починає нервово реагувати на те, що торкається кожного — зв’язку, роботи, логістики, звичного інформаційного режиму. Для Кремля це особливо небезпечно, бо йдеться не про вузькополітичну тему, а про повсякденний побут мільйонів. Коли в людей забирають не абстрактні права, а конкретний спосіб спілкування, обурення стає значно ширшим.

Проблема з блокуванням Telegram не існує сама по собі — вона вписується в більшу логіку ізоляції країни від відкритого цифрового простору, де під ударом опиняються також WhatsApp, YouTube, VPN-сервіси та будь-які інструменти, які не підкоряються державній вертикалі.

Проблема в тому, що чим сильніше закручуються ці гайки, тим помітнішою стає крихкість самої системи. Нервозність російської влади видає сама швидкість її рухів. Коли держава змушена одночасно блокувати месенджер, просувати власний сурогат, гасити незадоволення, публічно виправдовуватися і демонструвати силу — це вже ознака не впевненості, а явного відчуття необхідності терміново тушити пожежу.

В умовах серйозних внутрішніх проблем Кремль хоче ще більше контролю над населенням, хоча здавалося б – куди ще. А в результаті путінський режим підсвітив власну слабкість, яка, сподіваємося, призведе до конкретних наслідків для російської державної системи і для Путіна зокрема.