Біля румунської Констанци вибухнув український морський дрон

Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що український морський безпілотник під час виконання бойового завдання в Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

У ВМС заявили, що причиною інциденту став вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Після втрати контролю українська сторона передала ВМС Румунії всю необхідну інформацію, щоб запобігти можливим загрозам для цивільного населення.

Раніше в румунському порту Констанца стався вибух. Міністерство оборони Румунії повідомило, що його спричинив морський безпілотник, «який використовувався у війні в Україні». За офіційними даними, дрон самопідірвався близько 10:30, жертв унаслідок інциденту не було.

Румунське видання Digi24 писало, що йдеться про український безпілотник із десятками кілограмів вибухівки на борту. Також, за інформацією журналістів, у прибережній зоні Констанци виявили ще кілька дронів із вибухівкою.

Минулого тижня російський дрон під час атаки на Одещину залетів на територію Румунії та врізався у багатоповерхівку в муніципалітеті Галац. Унаслідок цього двоє людей зазнали травм, а близько 70 мешканців евакуювали.

Після інциденту президент Румунії Нікушор Дан оголосив російського генконсула в Констанці персоною нон ґрата та заявив про закриття консульства.