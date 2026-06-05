«Кадрових рішень мало»: у Раді вимагають суворого покарання за провали в ППО

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Радіо NV розкритикував умови нещодавньої угоди про закупівлю ракет для систем Patriot.



Ідеться про оборонні домовленості укладені 14 квітня у Берліні, у рамках яких Німеччина зобов’язалася профінансувати контракт на закупівлю для України кількох сотень ракет до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. За словами депутата, кошти виділяються вже зараз, тоді як постачання розтягнуте в часі - ракети ми почнемо отримувати ближче до 30-х років. Костенко поставив під сумнів доцільність брати такі зобов'язання на роки вперед, коли ситуація може суттєво змінитися.

Окремо депутат наголосив на персональній відповідальності за зрив завдань у сфері протиповітряної оборони.

«Коли є загроза балістичних ракет, а ти через бюрократію чи якийсь непрофесіоналізм не відпрацював, має бути покарання, а не тільки кадрові рішення», - заявив він.