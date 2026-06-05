З російської неволі визволили українських військових, які перебували в полоні з 2022 року

З російського полону у п’ятницю повернулися 185 українських захисників і один цивільний.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися рядові, сержанти й офіцери.

Президент зазначив, що серед визволених є оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Частина захисників перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених — представники Військово-Морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Територіальної оборони, Військової служби правопорядку, Нацгвардії та ДПСУ.

Там також повідомили, що додому повернувся учасник унікальної вертолітної операції з прориву до «Азовсталі».

Крім військових, вдалося визволити й одного цивільного, якого росія утримувала в неволі з 2022 року.

Наймолодшому зі звільнених — 26 років, найстаршому — 62. Серед визволених є двоє офіцерів.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, лікування, реабілітацію та отримають необхідні виплати й допомогу для повернення до нормального життя після тривалої ізоляції.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також міжнародним партнерам, зокрема США та ОАЕ, за сприяння у поверненні українців додому.