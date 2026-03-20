Угорці застосовували фізичні й моральні тортури до українських інкасаторів - ЗМІ

Британська The Guardian повідомила, що під час затримання українських інкасаторів в Угорщині одному з них зробили примусову ін’єкцію невідомого препарату.

За даними видання, йдеться про інцидент на початку березня, коли угорські силовики зупинили конвой Ощадбанк, який перевозив готівку та золоті злитки. Семеро українців перебували під вартою понад добу — більшу частину часу із зав’язаними очима та в кайданках, після чого їх депортували до України.

Як стверджують джерела, одному із затриманих, колишньому співробітнику Служба безпеки України, зробили ін’єкцію, попри його заперечення. За їхніми припущеннями, йшлося про препарат із релаксуючою дією, який могли застосувати під час допиту. Водночас у чоловіка, який має діабет, після введення речовини стався гіпертонічний криз, він знепритомнів і був госпіталізований.

Джерела в Україні назвали такі дії «методами у російському стилі», натякаючи на практики так званих «сироваток правди», що використовувалися, зокрема, у часи КДБ. За їхніми словами, аналізи крові після повернення чоловіків до України нібито виявили сліди речовин подібного класу.

Адвокат затриманих Лорант Хорват підтвердив, що один із українців отримав ін’єкцію невідомого вмісту без згоди. Водночас джерело в угорській поліції повідомило журналістам, що інформацію про ін’єкцію чули від колег, але не знають, що саме було введено.

В Ощадбанку відмовилися коментувати деталі через медичну конфіденційність, однак підтвердили, що один із затриманих є людиною з інвалідністю і потребує спеціального лікування. За їхніми даними, медичну допомогу йому надали лише після втрати свідомости.

Джерело в угорській поліції також охарактеризувало операцію як непрофесійну. За його словами, у Антитерористичний центр Угорщини не всі підтримували проведення рейду, а самі виконавці не знали, що в автомобілях були GPS-трекери. Саме завдяки одному з них українська сторона змогла встановити місцеперебування затриманих.

Під час допитів українців тримали в кайданках кілька годин і не забезпечили перекладача з української мови, натомість залучили перекладача з російської, зазначає видання.

Інцидент стався 5 березня на автомагістралі М5, де угорські силовики затримали два інкасаторські автомобілі з приблизно $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Сімох інкасаторів згодом звільнили та повернули до України.

Після цього Національна поліція України відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення громадян і службового транспорту. У МЗС викликали посла Угорщини Антала Гейзера та висловили протест.

Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою «актом бандитизму». 12 березня автомобілі повернули українській стороні, однак кошти та цінності, за даними Києва, залишилися в Угорщині.