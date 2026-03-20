Небезпечний грип: у столиці зафіксовані нові смертельні ускладнення

У Києві протягом останнього тижня зафіксували три летальні випадки, спричинені ускладненнями грипу. Усі пацієнти перебували у відділеннях інтенсивної терапії, повідомив головний державний санітарний лікар столиці Сергій Чумак.

За його словами, попри летальні випадки, загальний рівень захворюваності у місті поступово знижується. Водночас за останні два тижні до лікарень госпіталізували 243 пацієнти з грипом та ГРВІ, серед яких 142 — діти.

Фахівці зазначають, що найближчим часом ситуація може покращитися завдяки шкільним канікулам, які зменшують поширення інфекцій серед дітей. Водночас на динаміку захворюваності можуть вплинути погодні умови та можливі перебої з опаленням.

За даними медиків, усі троє померлих мали важкі ускладнення, зокрема пневмонію. Серед них — 70-річний чоловік із супутніми захворюваннями, включно з цукровим діабетом, 67-річний пацієнт із подібними ускладненнями, а також 52-річний чоловік, який мав ішемічну хворобу серця. Усі вони проходили лікування в реанімації.

Медики наголошують, що причиною смерті стали саме ускладнення грипу, та закликають громадян не зволікати зі зверненням до лікаря у разі погіршення самопочуття.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві вирує аномально агресивний вірус грипу.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

