Пауза закінчилась: Київ і Вашингтон повертаються до переговорів

Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відновитися вже найближчими днями. Українська делегація вирушила до США для проведення відповідних зустрічей. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, Україна розраховує на відновлення роботи переговорних форматів за участі США та робить усе необхідне для того, щоб діалог був змістовним. «Українська команда — саме політична частина переговорної групи — вже в дорозі. Цієї суботи ми очікуємо на зустріч у Сполучених Штатах Америки», — зазначив президент.

Глава держави також повідомив, що провів нараду щодо підготовки до переговорів за участі секретаря РНБО Рустем Умєров, керівника Головного управління розвідки Кирило Буданов, голови фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та першого заступника керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

За словами Зеленського, ключовим завданням української сторони є досягнення справедливого миру. «Наш пріоритет — зробити все для достойного миру. Я дякую всім, хто з цим допомагає», — наголосив президент.

Раніше ForUa повідомляло, що відбувається за лаштунками мирного врегулювання по Україні.