Таїсію Повалій засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією всього майна

Колишню народну артистку України та екснардепку від забороненої «Партії регіонів» Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також у дохід держави передано майнові права на її музичні твори. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді, що після 2014 року Повалій виїхала до росії та системно підтримувала державу-агресора. Зокрема, вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

28 травня Вінницький міський суд визнав її винною за ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Також суд заборонив їй обіймати певні посади строком на 15 років і постановив конфіскацію всього майна в дохід держави.

За матеріалами справи, після Революції Гідності Повалій проживає в Москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство рф. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої «СВО» та заходах, присвячених окупації українських територій, а також з’являлася в російських пропагандистських медіа.