Злам чи ілюзія: що відбувається за лаштунками мирного врегулювання по Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який зустрівся напередодні з путінським представником Дмитрієвим, заявляє про ознаки переломного моменту в перемовинах стосовно завершення російсько-української війни, позаяк сторони вже «виснажені». Про те, чи відповідає така опція реаліям – далі в матеріалі For.UA.

Про виснаження офіційних Києва та Москви та настання «переломного моменту» щодо мирного врегулювання спецпосланець президента Сполучених Штатів, 68-річний Стів Віткофф заявив в інтерв’ю CNBC.

«Це предметні переговори... Українці самі кажуть, що ми дійсно досягли більшого прогресу від часу зустрічей у Женеві, ніж за попередні чотири роки. Ми налаштовані позитивно. Це війна, яка має завершитися, і ми зберігатимемо й надалі дуже позитивний настрій», - зауважив Віткофф.

Окрім того, він також висловив сподівання, що сторони можуть наблизитися до мирного врегулювання вже цього року: «Знаєте, я логічна людина і знаю, що президент Дональд Трамп загалом успішно досягає врегулювання таких питань. У цьому випадку він сам казав, що це займає більше часу, ніж він думав, але ми починаємо бачити ознаки того, що обидві сторони виснажені й дуже втомлені, і, можливо, це справді початок переломного моменту».

Як відомо, через події довкола Ірану тристоронні перемовини делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відклалися за ініціативою американської сторони. Між тим у ніч проти 12 березня Віткофф повідомив про зустріч у Флориді з російською делегацією на чолі з путінським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Він не розкрив жодних деталей перемовин, констатувавши лише, що сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв’язку.

Водночас, у свіжому інтерв’ю виданням Welt та Politico президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати можуть допомогти закінчити війну, «однак для цього слід більше тиснути на Російську Федерацію, а не на нього». У даному контексті глава держави також зазначив, що офіційний Київ підтримує мирні перемовини, і вплив президента США Дональда Трампа є у них ключовим.

Дійсно, подобається це комусь чи ні, втім факт залишається фактом: за виключенням Китаю, США – єдина країна, в контакті з якою путінська Росія бодай робить вигляд, що прагне припинення війни. Втім, днями сталася подія, яка може дещо сплутати перемовні карти. Йдеться, зокрема про зустріч face to face Дональда Трампа і німецького канцлера Фрадріха Мерца. Під час розмови з американським лідером урядовець з ФРН чітко та недвозначно заявив, мовляв, Європа не сприйматиме будь-яку мирну угоду по Україні, якщо вона буде ухвалена без її участі. Традиційно багатослівний Трамп цю історію на диво «проковтнув» мовчки.

На переконання політолога Вадима Денисенка, заява Мерца про неминучість участі ЄС в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни є лише першим дзвіночком в цілій низці майбутніх змін мирно-комунікаційного формату.

«Канцлер Німеччини озвучив, де-факто, ультиматум Трампу. Заява, німецького канцлера про те, що «Європа не прийме угоду щодо України, укладену без її участі», по суті оформлює те, що без європейців двостороння угода Росія-США неможлива. Попри слабкість Європи, контрольний пакет санкцій належить саме ЄС. А без зняття санкцій мирна угода неможлива в принципі. Нинішня заява Мерца, ще місяць тому була майже неможливою, але рішення Верховного Суду США про мита Трампа, розвʼязало (як мінімум частково) руки Європі. Путін і Трамп виходили з аксіоми, що ЄС перелякається Трампа і без зайвого спротиву погодиться на угоду в дусі Анкориджа. Але, спочатку виявилося, що проти духу Анкориджа категорично виступила американська преса, яка фактично заблокувала угоду, а потім і більша частина ЄС. Але повторюся, остаточно, хоробрості ЄС додало рішення Верховного суду та війна в Ірані», - констатує експерт.

При цьому політолог вважає, що дана тенденція не помре у зародку, а матиме продовження: «Європейці були присутні на останньому раунді переговорів і українська делегація вела з ними консультації. Зараз європейці вимагатимуть, щоб консультації з ними вели і США. Поки це малореалістично, але, повторюся: крім територій ці переговори і про зняття санкцій. Без ЄС це неможливо. Тому американці змушені будуть думати над зміною, як мінімум, дорадчих форматів».

Моделюючи подальшу траєкторію руху за зазначеним тематичним треком, Вадим Денисенко зазначив: «ЄС, теоретично може і офіційно увійти в переговорну групу, якщо в неї увійде Китай (нещодавній візит Мерца в Пекін, крім всього іншого, був і про це). І це єдиний варіант, коли Росія змушена буде погодитися на подібний розвиток подій. Але поки проти цього явно виступає Вашингтон. Втім, хочу всіх повернути до заяви керівника Мюнхенської безпекової конференції Ішінгера про те, що Європі вигідно, щоб війна тривала два роки. Європейці виходять з того, що їм потрібен час для переозброєння, час для більшого послаблення Росії і нових стабільніших гарантій ніж слова Трампа. І вони готові платити Україні за цей час. Це не означає, що війна триватиме рівно два роки. Але ЄС, схоже виходить з того, що 2026 рік не стане роком завершення війни».

У даному контексті слід зауважити, що не далі як у четвер, 12 березня «Українська правда» (УП), посилаючись на джерела, повідомила, що Європа запропонувала керівництву України «повоювати ще півтора-два роки», пообіцявши натомість надати фінансування на цей термін. «Під їхнім (європейським – Ред.) впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів», - наводить видання слова неназваного нардепа Верховної Ради.

Принагідно нагадаємо, що наприкінці лютого видання Axios написало з посиланням на власні джерела, що США сказали Україні, що хочуть домогтися завершення війни протягом місяця. Натомість за інформацією агентства Bloomberg Дональд Трамп чинить тиск на Україну в питанні переговорів, щоб завершити війну до Дня незалежності Сполучених Штатів, який відзначається 4 липня.

Звісно, усі інсайди як українських, так і західних медіа не можна сприймати у якості істини останньої інстанції. Водночас свіжа заява президента Зеленського про те, що США наразі мали б чинити тиск не на Київ, а на Кремль є опосередкованим підтвердженням того, що Білий дім – принаймні на нинішньому етапі – все ж таки тисне на жертву, а не на агресора. Крім того, ескалація конфлікту між США та Іраном різко підняла світові ціни на нафту, що дає додаткові доходи Росії для фінансування війни проти суверенної України. З огляду не це аналітика Sky News вийшла нині з недвозначним заголовком: «Трамп допоміг Путіну».