СБС взяли під вогневий контроль вʼїзди до Дебальцевого

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України взяли під вогневий контроль вʼїзди до тимчасово захопленого росіянами Дебальцевого Донецької області та перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ.

к передає Укрінформ, Про це 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 Сил безпілотних систем повідомила у «Фейсбуці» та оприлюднила відео бойової роботи.

«Як ми взяли під контроль вʼїзди до Дебальцевого. Ударні крила К-2 перерізали шляхопровід Дебальцеве-Алчевськ. На ділянці завдовжки до 200 метрів палають вантажівки, вибухають снаряди і ниють окупанти», - ідеться в описі до відео.

Як повідомляв ForUA, оператори підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують блокувати сухопутний коридор «Крим-Донецьк» і знищувати техніку російських загарбників у глибокому тилу.