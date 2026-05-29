Зеленський попередив про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового масованого ракетного удару по Україні, і закликав партнерів посилити підтримку у сфері протиповітряної оборони та санкційного тиску.

Про це він повідомив 29 травня у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до чергової масштабної атаки.

«Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки», — зазначив президент.

Він наголосив, що це потребує посилення санкцій і прискорення домовленостей щодо постачання систем ППО.

За словами глави держави, Україна продовжує працювати з партнерами над зміцненням протиповітряної оборони. Він підкреслив, що одним із ключових завдань є розвиток можливостей протибалістичного захисту.

Зеленський також повідомив про обговорення відповідних кроків із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Йшлося про першочергові завдання на найближчі тижні, а також про нові санкційні ініціативи проти Росії та механізми перекриття обходу вже чинних обмежень.

Раніше в ніч на 24 травня російські війська здійснили удар по цивільних об'єктах України із застосуванням десятків ракет і сотень дронів різних типів.