Полiтика

Головний ворог іранського режиму завітав до Одеси на Black Sea Security Forum

До Одеси прибув голова династії Пахлаві та спадкоємець іранської монархії Реза Пахлаві. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами депутата, ще в дитинстві Пахлаві був проголошений наступником останнього шаха Ірану Мохаммед Реза Пахлаві та мав успадкувати престол. Після Ісламської революції 1979 року монархію в Ірані повалили, а родина Пахлаві опинилася у вигнанні.

Нині Реза Пахлаві є одним із найвідоміших представників іранської опозиції та виступає за демократичні зміни в Ірані.

Гончаренко також повідомив, що Пахлаві візьме участь у Black Sea Security Forum, який стартував 29 травня. Захід зібрав понад 1200 учасників з України, країн Європи, США та інших держав світу.

Після смерті батька 1980 року Реза Пахлаві став головою династії Пахлаві у вигнанні.

Освіту здобував у США, де навчався у Військово-повітряній академії, а також вивчав політичні науки. Нині проживає у Сполучених Штатах.

Реза Пахлаві є одним із найвідоміших опонентів чинної влади Ірану та очолює Національну раду Ірану — опозиційну організацію, заборонену в Ісламській Республіці.

 Автор: Богдан Моримух

ОдесаІранBlack Sea Security ForumРеза Пахлаві
