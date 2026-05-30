Трамп висунув Тегерану фінальні умови для мирної угоди

Президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності відмови Тегерана від ядерної зброї, розблокування Ормузької протоки та знищення збагачених ядерних матеріалів під контролем США та МАГАТЕ. Про це він повідомив у дописі на платформі Truth Social, передає CNN.

За словами Трампа, першою та ключовою умовою є остаточна відмова Ірану від розробки ядерної зброї.

У разі виконання цієї вимоги Ормузька протока має бути негайно відкрита для вільного міжнародного судноплавства без будь-яких додаткових платежів і обмежень.

Другою вимогою президент США назвав повне розмінування морської акваторії. Він зазначив, що Сполучені Штати вже знешкодили значну частину морських мін, тоді як Іран має завершити ліквідацію решти вибухових пристроїв.

Третій пункт стосується знищення запасів збагаченого ядерного матеріалу, який, за словами Трампа, залишається захованим під землею після американських ударів по іранських ядерних об’єктах.

Він наголосив, що цей матеріал має бути вилучений і знищений під міжнародним контролем.

– Іран повинен погодитися з тим, що він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби. Ормузька протока має бути негайно відкрита без жодних зборів для безперешкодного руху суден в обох напрямках. Усі водні міни (бомби), якщо такі є, будуть ліквідовані, — написав він.

Четвертою умовою є координація дій між США, Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке повинно здійснювати нагляд за виконанням домовленостей.

Трамп також заявив, що частину другорядних пунктів сторони вже попередньо узгодили, а остаточні рішення щодо подальших кроків нині обговорюються у Білому домі.

За його словами, питання фінансових розрахунків між сторонами наразі залишається відкритим і буде розглядатися окремо.

ForUA нагадує, високопоставлений чиновник США говорив, що остаточне узгодження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може зайняти кілька днів через розбіжності у формулюваннях угоди та складний процес погодження документа з боку Тегерана.

Раніше видання Axios інформувало, що Трамп розглядає можливість відновлення військових ударів по Ірану у разі провалу переговорного процесу.

За даними джерел видання, 22 травня президент США провів у Білому домі нараду з керівниками силових структур та представниками розвідки щодо подальших дій у контексті ситуації з Іраном.