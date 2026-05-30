11 умов Орбана: Мадяр хоче від України виконання умов попереднього прем'єра щодо Закарпаття

Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів Віктора Орбана. Про це заявив глава угорського уряду Петер Мадяр під час пресконференції у Брюсселі.

– У нас є пропозиція з 11 пунктів, і вона не є чимось новим для українських партнерів. Ми б хотіли, щоб українські партнери погодились на неї, – сказав угорський прем’єр.

Ці пункти, за його словами, безпосередньо стосуються мовних та культурних питань.

– Для нас важливо, щоб у нас були гарантії для 100000 угорців, які проживають в Україні, – що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, культурній діяльності та державному управлінні, – підкреслив Мадяр.

Переговори

Мадяр зауважив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною.

Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови та внесе необхідні зміни до свого законодавства.

Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ.

– Я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України та відкрити справді новий розділ у наших відносинах, – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

11 умов Угорщини

Кілька років тому тоді ще прем’єр Угорщини Віктор Орбан висунув Україні 11 умов для нормалізації стосунків. Як писали медіа, серед цих умов є, зокрема, такі:

дозвіл складати ЗНО/НМТ угорською мовою;

скасування обов’язкової частки навчання українською в школах для нацменшин;

гарантовані квоти для угорців у Верховній Раді та місцевих радах;

вільне використання угорської в медіа, рекламі, сфері послуг та документах там, де компактно проживає громада.

ForUA нагадує, раніше новий уряд Угорщини відновив заборону на ввезення продуктів з України після випадкового скасування.