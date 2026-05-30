Реакція польських політиків на рішення щодо Героїв УПА є неадекватною - В'ятрович

Народний депутат Володимир В’ятрович назвав “неадекватною” реакцію окремих польських політиків на рішення президента Володимира Зеленського присвоїти навчальному центру Сил спеціальних операцій ім’я Героїв УПА.

За словами В’ятровича, засуджувати вшанування людей, які боролися за незалежність України, можуть лише ті, хто не хоче бачити українську державу незалежною в майбутньому.

“З приводу неадекватної реакції окремих польських політиків на присвоєння навчальному центру ССО імені Героїв УПА нагадаю: засуджувати вшанування тих, хто боровся за незалежність України в минулому, можуть лише ті, хто не хоче бачити її незалежною в майбутньому”, — написав депутат.

Він також наголосив, що рішення Зеленського не стосується Польщі, а погіршення відносин між країнами спричиняють саме заяви польської сторони.

“Рішення Зеленського жодним чином не стосується Польщі, рішення Навроцького стосується очільника України”, — заявив В’ятрович, коментуючи позицію президента Польщі Кароля Навроцького.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава негативно оцінює рішення про найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА та планує порушити це питання під час переговорів з українською стороною.

Навроцький своєю чергою заявив, що це рішення стало “найкращим матеріалом для російської пропаганди”, а також повідомив про пропозицію позбавити Зеленського Ордена Білого Орла.

Як повідомляв ForUA, після розпаду Австро-Угорщини та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки розпочалася польсько-українська війна за Східну Галичину. У 1919 році польська держава за військової та політичної підтримки Франції окупувала Східну Галичину, а згодом і Волинь. Попри прагнення українців до власної державности, країни Антанти фактично погодили передачу цих територій під владу Польщі.

У міжвоєнний період українське населення Галичини та Волині зазнавало політики полонізації, обмеження прав української мови та освіти, закриття культурних і громадських організацій, переслідування політичних активістів. Польська влада також проводила політику осадництва — переселення польських колоністів на українські землі.

У відповідь на польський окупаційний режим 1929 року була створена Організація українських націоналістів. ОУН ставила за мету боротьбу за незалежність України та діяла насамперед на територіях, що перебували під владою Польщі.

Під час Другої світової війни на західноукраїнських землях виникла Українська повстанська армія. Згодом ОУН, передусім бандерівське крило організації, взяла під політичний контроль значну частину загонів УПА. Повстанська армія вела збройну боротьбу проти нацистської Німеччини, СРСР та польських формувань, які діяли на українських етнічних територіях.