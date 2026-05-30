Вердикт суду: У США заборонили перейменування Центру Кеннеді на честь Трампа

Окружний суд у Вашингтоні постановив, що Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді не може бути перейменований на честь президента США Дональда Трампа без відповідного рішення Конгресу, пише Reuters.

Суддя Крістофер Купер зобов’язав адміністрацію президента протягом двох тижнів прибрати всі вивіски та матеріали, де культурну установу названо "Центром Трампа-Кеннеді". Також має бути припинене використання цієї назви в офіційних документах та інформаційних ресурсах.

Окрім цього, суд тимчасово заблокував ініціативу щодо закриття закладу на масштабну дворічну реконструкцію. Водночас у рішенні зазначається, що необхідні ремонтні роботи в будівлі можуть виконуватися й надалі.

У своєму вердикті Купер наголосив, що назву Центру Кеннеді закріплено на законодавчому рівні, тому змінити її може виключно Конгрес США.

"Конгрес надав Центру Кеннеді його офіційну назву, і лише Конгрес має повноваження її змінювати", – йдеться в рішенні суду.

У відповідь Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що доручив Міністерству торгівлі співпрацювати з Конгресом для врегулювання подальшого статусу установи. Також він запропонував покласти відповідальність за її утримання та управління на законодавчий орган.

Президент пояснив свою позицію занепокоєнням щодо стану об’єкта та безпеки відвідувачів.

Водночас суд окремо підкреслив, що ухвала не визначає майбутню модель управління Центром Кеннеді та не втручається в питання його подальшого функціонування чи розвитку.