90 млрд євро з пакета ЄС мають запрацювати для України вже цього літа, – Зеленський

Кошти з європейського пакету підтримки в розмірі 90 млрд євро мають запрацювати для України вже цього літа. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

«Активно працюємо з урядом, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом €90 мільярдів. Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну - на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям - українцям. І це буде», - зазначив Зеленський.

За його словами, є прогрес і у напрямку переговорів з Євросоюзом щодо членства. В України буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині, додав Глава держави.

«Термінів ми дотримались. І зараз, вже у червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом», - наголосив президент.

Він підкреслив, що українська команда фактично щодня перебуває у комунікації з ЄС, і це «дуже важливо для нашої мотивації».

Як повідомляв ForUA, 23 квітня Рада ЄС погодила пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС зняло останню юридичну перешкоду до надання Україні кредиту. Ця позика, як очікується, стане ключовим інструментом для забезпечення макрофінансової стабільності та підтримки критичної інфраструктури.