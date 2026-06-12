Відпочинок у санаторії та «скидання на картку»: розкрито цинічну схему підкупу в Міноборони

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора повідомлено про підозру двом львівським бізнесменам та колишньому посадовцю Міноборони.

Бізнесмени контролювали низку підприємств і були зацікавлені в укладенні договорів з Міноборони на постачання товарів речової служби для потреб ЗСУ, повідомляє Офіс генпрокурора.

Для цього вони надали колишньому посадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства.



Такий вплив мав забезпечити погодження, укладення, авансування та виконання договорів з підконтрольними бізнесменам підприємствами.



Слідство встановило два епізоди надання неправомірної вигоди.



Перший - грошові перекази на банківські картки осіб, пов’язаних із колишнім посадовцем Міноборони. Упродовж березня-квітня 2022 року було здійснено 8 переказів на загальну суму 150 тис. грн.



Другий - оплата проживання, харчування та дозвілля у санаторії «Південний» для експосадовця Міноборони та наближених до нього осіб.



Упродовж грудня 2022 року - лютого 2023 року на користь санаторію здійснено 6 перерахувань на загальну суму 290 983 грн.



Загальна сума встановленої неправомірної вигоди становить понад 441 тис. грн.



Матеріалами слідства також зафіксовано листування між підозрюваними. Після переказу коштів один із бізнесменів звітував експосадовцю Міноборони: «50 вже пішли», «Будемо так кожен день кидати», «Завтра вранці ще 50».



У відповідь колишній посадовець підтверджував отримання коштів і дякував за «підтримку».



Вони обговорювали погодження договорів, підписання документів, авансування та подальше перерахування коштів за контрактами Міноборони.



В одному з епізодів бізнесмен просив невідкладно забезпечити підписання документа: «Але попросіть зараз», «Тільки як підпише то піде рішення на аванс».



Неправомірну вигоду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше 5 договорів Міноборони з підконтрольними бізнесменам товариствами.



Загальна сума цих контрактів - понад 1,84 млрд. грн.



Підконтрольні бізнесменам підприємства мали постачати для потреб оборони бронежилети, шоломи, зимові рукавички, куртки та штани.



За цими договорами на користь підконтрольних підприємств було забезпечено перерахування авансів та оплат на суму понад 1 млрд грн.



Бізнесменам повідомлено про підозру за фактом пропозиції, обіцянки та надання неправомірної вигоди особі, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави.



Колишньому посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення службовою особою.



Львівські бізнесмени з січня 2024 року перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження. У ньому їх обвинувачують у заволодінні понад 1 млрд. грн. під час постачання неякісного товару для потреб ЗСУ.



Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР. Судовий розгляд цих справ триває.



Щодо колишнього посадовця Міноборони буде подано клопотання про застосування запобіжного заходу.

Фото: Офіс генпрокурора.