Штучний інтелект сформує нову модель ведення війни, – Міноборони

У найближчі роки штучний інтелект закладе основу для нової парадигми ведення війни та кардинально скоротить час на ухвалення рішень на полі бою.

Таку думку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Defense AI Center «A1» Міністерства оборони України Данило Цьвок.

«Штучний інтелект сформує нову парадигму ведення війни. Він вже активно це робить», — заявив посадовець.

За прогнозами очільника центру, найближчим часом технології на базі ШІ будуть інтегровані в спільну мережу для спостереження та управління на полі бою. Цьвок зауважив, що у разі продовження бойових дій це спровокує «війну операційних систем» із Росією у перспективі найближчих трьох—п'яти років.

«Система, яка володіє більшим обсягом даних, краще їх аналізує, пропонує рішення — ця система отримає перевагу над іншою», — наголосив керівник відомства.

Він відзначив, що спроможність дронів цілодобово моніторити лінію фронту та прицільно нищити об'єкти вже скоротила «цикл ураження» — час, необхідний для планування та завдавання ударів по противнику. На переконання посадовця, використання алгоритмів штучного інтелекту допоможе оптимізувати цей процес ще суттєвіше.

Наразі українська армія вже інтегрує елементи штучного інтелекту в процеси командування. Цьвок пояснив, що ключовим завданням є розробка універсальної операційної системи, яка зможе формувати аналітичні рекомендації для ухвалення рішень на будь-кому рівні — починаючи від бійців на передовій і закінчуючи вищим стратегічним керівництвом.

На його думку, такий підхід дозволить в рази швидше опрацьовувати інформацію по всій довжині 1200-кілометрового фронту для оперативного інформування командирів.

Цьвок резюмував, що фінальне завдання реформи полягає в об'єднанні наявного озброєння та цифрових систем аналізу інформації в «єдиний живий організм, здатний діяти скоординовано».