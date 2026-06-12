Ми будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника, – Путін

Російський диктатор Владімір Путін заявив про намір нарощувати інтенсивність ударів по українській інфраструктурі. У Кремлі це рішення пояснюють відповіддю на атаки по об'єктах на території РФ, а також спробою завдати економічної шкоди Україні. Про це він повідомив 12 червня під час зустрічі з учасниками так званої «СВО».

Під час виступу російський президент фактично підтвердив намір продовжувати та розширювати кампанію атак на об’єкти інфраструктури.

«Наступне завдання – відповідати їм належним чином. І ми це робимо та будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника, щоб відбити в них бажання атакувати наші цивільні об’єкти. І їм не вдасться ані виконати завдання з роз’єднання суспільства, ані завдати нам такої шкоди в економічній сфері, на яку вони розраховують», — заявив Путін.

ForUA нагадує, у Києві неодноразово наголошували, що українські сили оборони атакують насамперед військові об’єкти, склади, аеродроми та підприємства, які працюють на російський військово-промисловий комплекс і забезпечують ведення війни проти України. Водночас, згідно з офіційними даними, російські війська під час обстрілів української території неодноразово влучали у лікарні, житлові будинки та навчальні заклади. У Кремлі натомість називають атаки на українську інфраструктуру відповіддю на удари України по території Росії.

9 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупаційні війська щодня застосовують в атаках проти України близько 650 безпілотників та від 35 до 100 ракет. Він наголосив, що українська сторона вже має певні спроможності для відповіді.

«Росія випускає по нас близько 650 дронів і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо. Звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Вони відчувають її вдома», — сказав він.