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Україна має амбітну мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже протягом наступного місяця, – Качка

Україна має амбітну мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС вже протягом наступного місяця, – Качка

Протягом наступного місяця можуть відкритися всі переговорні кластери про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

– У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги, – сказав Качка.

За його словами, відкриття кластерів про вступ України стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з Євросоюзом.

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все необхідне для відкриття кластерів щодо перемовин про вступ до ЄС. На його думку, важливо, щоб був прогрес у цьому питанні.

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос стверджує, що міжурядова конференція про відкриття першого кластера Основи для України відбудеться у Люксембурзі 15 червня.

Це відкриє наступний етап процесу вступу – офіційний початок переговорів, додала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-ЄСвступ України до ЄСТарас Качка
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