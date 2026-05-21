В Ірані заборонили вивозити з країни збагачений уран

Таємна директива верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї про категоричну заборону вивезення з країни запасів високозбагаченого урану кардинально ускладнила мирний процес між Тегераном, США та Ізраїлем.

Про це пише Reuters, зазначаючи, що такий крок кардинально ускладнює мирні переговори, оскільки ліквідація ядерного арсеналу є ключовою ультимативною вимогою США та Ізраїлю.

Раніше президент США Дональд Трамп особисто запевнив ізраїльську сторону, що будь-яка майбутня мирна угода обов'язково міститиме пункт про вивезення іранського ядерного палива. Цю позицію підтвердив і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, наголосивши, що припинення війни можливе лише за умов повної ліквідації урану, балістичних ракет та припинення підтримки проксі-угруповань з боку Тегерана.

Водночас іранське керівництво змінило свою позицію після серії погроз Трампа, заявивши, що передача урану за кордон залишить державу беззахисною. Хоча до початку масштабних бойових дій Тегеран погоджувався віддати половину палива, наразі переговори, які проходять за посередництва Пакистану, зайшли у глухий кут, попри хитке перемир'я, встановлене після атак 28 лютого.

За даними МАГАТЕ, до перших ударів США та Ізраїлю по ядерних об'єктах у червні 2025 року Іран накопичив понад 440 кг урану, збагаченого до 60%. На сьогодні уціліла частина цих запасів (близько 200 кг) захована в підземних тунелях в Ісфахані та на заводі в Натанзі. Іранська сторона стверджує, що паливо необхідне для дослідницьких реакторів та медичних цілей.

Попри вимоги Трампа підписати капітуляційну угоду найближчими днями під загрозою нових бомбардувань, іранські дипломати заявляють про готовність до компромісу. Тегеран пропонує не вивозити паливо, а розбавити високозбагачений уран до безпечного цивільного рівня під наглядом інспекторів МАГАТЕ, але виключно після отримання надійних гарантій безпеки.

ForUA нагадує, телеканал Al Arabiya повідомляв, що Іран передав США нову мирну пропозицію, у якій погодився тривалий час не розвивати свою ядерну програму в обмін на вивезення 400 кг високозбагаченого урану до Росії, а не до Америки. Оновлений документ із новими вимогами та умовами Тегеран надіслав Вашингтону через Пакистан.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки не планують віддавати Росії збагачений іранський уран під час перемовин із Тегераном. За словами американської сторони, такий варіант розвитку подій ніколи не розглядали в адміністрації США.