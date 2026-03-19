На Полтавщині чоловік жорстоко побив 10-річного сина через солодощі, йому оголосили підозру

У Полтавській області правоохоронці повідомили про підозру жителю Кременчуцького району, якого слідство підозрює в жорстокому побитті власного малолітнього сина. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 2 березня 2026 року в будинку родини. Чоловік, за версією правоохоронців, руками та ногами завдав численних ударів по голові й тілу 10-річного хлопчика. Причиною стало те, що дитина без дозволу взяла солодощі.

Коли хлопчик знепритомнів, батько викликав швидку допомогу. Медики, які прибули на місце, повідомили про подію поліцію.

Як зазначила керівниця Глобинської окружної прокуратури Юлія Ребрик, обставини злочину встановлюють у межах досудового розслідування, а факт вживання дитиною солодощів не може бути жодним виправданням насильства.

Наразі хлопчик із тяжкими травмами перебуває в лікарні. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, органи опіки та піклування вже звернулися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів.