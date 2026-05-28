Поліція розслідує масове отруєння школярів у Буковелі

У Буковелі в одному з готельно-відпочинкових комплексів сталося масове отруєння школярів із Тернопільської області. Понад 20 десятикласників, які приїхали в Карпати на вихідні разом із класним керівником і батьками, звернулися по медичну допомогу зі скаргами на різке погіршення самопочуття. Чотирьох підлітків у важкому стані госпіталізували.

Група з 26 учнів зупинилася в селі Поляниця поблизу курорту Буковель і планувала туристичний підйом на гору Синяк. Згодом у 21 школяра з’явилися симптоми гострого гастроентероколіту — запального захворювання шлунково-кишкового тракту, яке може бути спричинене вірусами або бактеріями.

За словами матері однієї з постраждалих, діти почали непритомніти, у них спостерігалися блювання та діарея. Вона стверджує, що адміністрація закладу не проявила належної реакції на ситуацію. Частину дітей згодом доправили до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні.

Правоохоронці Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм і правил, що спричинило масове отруєння. На місці працювали слідчі, ювенальні поліціянти та профільні служби, призначено експертизи.

Фахівці нагадують, що збудниками гострого гастроентероколіту найчастіше є ротавіруси, норовіруси, сальмонела та інші інфекції. Зараження може відбуватися через воду, їжу, брудні руки або контакт у дитячих колективах. Медики закликають не займатися самолікуванням і звертатися по допомогу при симптомах зневоднення, високої температури або тривалого розладу травлення.

Чотири госпіталізовані підлітки залишаються під наглядом лікарів, їхній стан стабілізується. Решта дітей, за словами батьків, ідуть на покращення.

Масове отруєння школярів у Буковелі розслідують правоохоронці.