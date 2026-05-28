Столиця

Кияни зловили мародера після російського обстрілу

Близько 05:00 години, після останнього масованого ворожого обстрілу Києва, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік намагався вкрасти техніку з пошкодженого офісу у Солом'янському районі.

Зловмисник помітив пошкоджені двері офісного приміщення та вирішив скористатися ситуацією. Проникнувши всередину будівлі, він забрав із робочого кабінету ноутбук із зарядним пристроєм загальною вартістю 40 000 гривень, повідомляє поліція Києва.

Коли ділок намагався втекти із награбованим, його дії помітили перехожі, які зупинили зловмисника та утримували до прибуття поліції.

Слідчі затримали 30-річного зловмисника та за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із проникненням, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Поліція Києва дякує містянам, які не залишилися осторонь та допомогли затримати зловмисника. Навіть у найважчі часи взаємопідтримка залишається нашою справжньою силою.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

