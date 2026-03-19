Саудівська Аравія знайшла альтернативу Ормузькій протоці і різко збільшила експорт нафти

Саудівська Аравія змогла відновити експорт нафти більш ніж до половини довоєнного рівня, незважаючи на транспортну блокаду, спричинену війною в Ірані. Це стало першим помітним результатом антикризового плану королівства, спрямованого на обхід паралізованої Ормузької протоки, інформує Bloomberg.

Для цього країна оперативно переорієнтувала постачання сирої нафти через трансаравійський трубопровід довжиною 1200 км до порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Одночасно було сформовано флот танкерів, які накопичуються на рейді в очікуванні завантаження.

За останні п’ять днів середньодобовий обсяг відвантажень із Янбу сягнув 4,19 млн барелів. До війни через цей термінал проходило лише близько 1,4 млн барелів на добу. Нинішні обсяги вже покривають значну частину з приблизно 7 млн барелів щоденного експорту Саудівської Аравії у мирний час.

Зазвичай близько 20% світового нафтового експорту проходить через Ормузьку протоку. Через її блокування країни регіону змушені скорочувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються. Міжнародне енергетичне агентство попереджає про найбільші перебої з постачанням нафти в історії ринку.

Саудівська Аравія наразі є єдиною державою регіону з дієвим альтернативним маршрутом експорту в умовах війни. Об’єднані Арабські Емірати також мають трубопровід до Оманської затоки, однак цей напрямок неодноразово зазнавав атак безпілотників, що призводило до збоїв у відвантаженнях.

На тлі зміни логістики танкери масово скупчуються біля узбережжя Червоного моря: щонайменше 32 супертанкери очікують на завантаження поблизу Янбу, ще частина прямує до регіону. Максимальний добовий обсяг відвантажень із цього порту цього місяця становив 4,65 млн барелів — такого рівня вдавалося досягти тричі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на участь Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії у забезпеченні безпеки судноплавства в регіоні. За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон планує оголосити про створення міжнародної коаліції для супроводу суден через Ормузьку протоку.

За даними медіа, Пентагон та Рада національної безпеки США недооцінили готовність Ірану до блокування протоки. Новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї заявив, що Ормуз залишатиметься закритим як інструмент тиску.

На тлі кризи Шрі-Ланка перейшла до режиму надзвичайного управління енергоресурсами. Уряд посилив паливне нормування та створив чотири кризові комітети для запобігання економічним наслідкам затяжного конфлікту на Близькому Сході.