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Війна

Тренер-зрадник займався пошуком і передачею рашистам координат української ППО

Тренер-зрадник займався пошуком і передачею рашистам координат української ППО

Військова контррозвідка СБУ викрила у Дніпрі ще одного агента фсб.

Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей, повідомляє СБУ.

Фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. 

Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості. 

Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від фсб. 

Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали. 

СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. 

Чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». 

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на фсб. 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДніпроагентокупанти
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