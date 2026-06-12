Тренер-зрадник займався пошуком і передачею рашистам координат української ППО

Військова контррозвідка СБУ викрила у Дніпрі ще одного агента фсб.
Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей, повідомляє СБУ.
Фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО.
Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.
Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від фсб.
Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали.
СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.
Чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».
Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк