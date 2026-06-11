Іран заявив про закриття Ормузької протоки для всіх суден

Напруження в регіоні Перської затоки різко зросло після заяв про можливе блокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про закриття протоки для всіх суден у відповідь на нову хвилю ударів по території країни. Про це повідомляють міжнародні медіа.

У заяві, оприлюдненій через офіційні канали, йдеться, що рух через стратегічний морський шлях нібито заборонено для нафтових танкерів і комерційних суден. Також попереджається, що будь-яке судно, яке спробує пройти протокою, може стати ціллю.

Водночас у Центральному командуванні США цю інформацію заперечили, заявивши, що судноплавство в регіоні триває у звичайному режимі. Іранська сторона, зі свого боку, відкинула такі спростування.

За оцінками аналітиків, через тривалу напругу рух у Ормузькій протоці вже суттєво зменшився — наразі він становить приблизно 15% від довоєнного рівня, що створює додаткові ризики для світового енергоринку.

Паралельно повідомляється про нові удари на півдні Ірану в районах Мінаб і Сірік поблизу протоки. Також фіксувалася активація систем протиповітряної оборони в районі енергетичного вузла Асалує на узбережжі Перської затоки.

Попри це, за даними іранських державних медіа, безпосередніх атак на нафтопереробні та нафтохімічні об’єкти поки не зафіксовано.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності відмови Тегерана від ядерної зброї, розблокування Ормузької протоки та знищення збагачених ядерних матеріалів під контролем США та МАГАТЕ.