Кінець «сірої зони»: Молдова збирається витиснути Росію з Придністров’я

Кишинів офіційно презентував європейським партнерам концепцію «Основних підходів до процесу поступової реінтеграції Придністровського регіону». Документ у Брюсселі представив віцепрем’єр Валеріу Ківерь під час візиту.

Головна мета стратегії — відновити територіальну цілісність країни та запобігти можливому «вето» з боку Москви на вступ Молдови до ЄС.

Ключові етапи плану:

Гнучка євроінтеграція: Правобережна Молдова, підконтрольна уряду, одразу переходить на стандарти та правила Євросоюзу. Для Лівобережжя (Придністров’я) передбачено перехідний період із відтермінованим впровадженням європейських норм.

Економічна синхронізація: План передбачає посилення фіскального та митного контролю. Бізнес і місцеву владу регіону планують поступово привчати до роботи в єдиному правовому полі Молдови через суворе дотримання національного законодавства.

Політика стимулів: Кишинів готовий надавати фінансову допомогу та підтримку підприємцям регіону в обмін на конкретні політичні поступки з боку Тирасполя.

Виведення військ РФ: Молдова робить ставку на міжнародну дипломатичну підтримку для виведення російського контингенту. Як альтернативу розглядають розгортання тимчасової цивільної місії.

Попри стратегічну чіткість, експерти вказують на суттєвий ризик: спроби Росії втрутитися в роботу перехідних механізмів. Щоб нівелювати цей вплив, уряд Молдови наполягає на динамічному темпі реінтеграції, який би не дозволив Кремлю заблокувати рух країни до Європейського Союзу.