До 50% штурмовиків можуть становити іноземні добровольці - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про намір суттєво розширити залучення іноземних добровольців до української армії. За його словами, в межах реформи військової служби планується заповнити іноземцями від 30% до 50% посад у штурмових і піхотних підрозділах.

Про це він повідомив у Telegram, анонсуючи перший етап масштабної трансформації системи військової служби.

«Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів і збереження життів українських військових. Наша мета — до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців заповнити іноземцями», — зазначив міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський також повідомив про підготовку нових механізмів для залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони, однак без додаткових деталей.

Паралельно уряд готує комплексну реформу військової служби. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міністерство оборони працює над підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.

За її словами, йдеться про значні додаткові витрати, тому уряд наразі шукає механізми збалансування бюджету для забезпечення стабільності таких виплат у майбутньому.

Крім підвищення грошового забезпечення, реформа передбачатиме запровадження чіткіших термінів проходження служби.

Своєю чергою Зеленський анонсував збільшення виплат для військовослужбовців. За його словами, мінімальне грошове забезпечення у тилових підрозділах має становити щонайменше 30 тисяч гривень, а для військових на передовій рівень виплат буде суттєво вищим.

Президент також повідомив про підготовку нових контрактів для піхотинців із фіксованими термінами служби — зокрема на 10, 14 або 24 місяці. У документах планують передбачити чіткі умови проходження служби та механізми відстрочки.

Окремо влада має намір збільшити виплати бойовим командирам, щоб зберегти в армії досвідчених офіцерів і посилити мотивацію до служби.

За словами Зеленського, Кабінет міністрів найближчим часом затвердить відповідний механізм, а перші нові доплати військові можуть отримати вже у червні.