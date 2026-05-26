Борг за теплопостачання та гарячу воду майже 40 млрд грн: Держстат показав динаміку заборгованості

В Україні спостерігається динаміка скорочення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Так, у першому кварталі поточного року показник знизився на 10,7% проти попереднього кварталу — до 101,2 млрд грн. Про це свідчить інформація Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, загалом у січні-березні 2026 року українці заплатили за послуги ЖКГ 91,8 млрд грн, що становить 94,1% нарахованої суми — 97,5 млрд грн.

Найбільш ретельно громадяни розраховувалися за постачання та розподіл газу (97,9% нарахованих сум), а найменше — за теплопостачання та гарячу воду (87,2%).

Борг за вказаний період за постачання теплової енергії та гарячої води сягнув 39,8 млрд грн, що на 4,6% більше проти попереднього кварталу.

Згідно з цими даними, населення заборгувало за:

постачання та розподіл газу — 36,2 млрд грн (+2,2%);

поставлену електроенергію — 18,8 млрд грн (+10,6%);

централізоване водопостачання/водовідведення — 10 млрд грн (-0,6%);

управління багатоквартирним будинком — 9,9 млрд грн (+3,5%);

послугу вивезення сміття — 3,2 млрд грн (+2,4%).

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксовано у таких областях:

у Дніпропетровській (19,2 млрд грн);

Донецькій — 4 млрд грн;

Київській — 2,2 млрд грн;

Одеській — 1,1 млрд грн;

Полтавській — 3,3 млрд грн;

Харківській — 1,6 млрд грн;

Львівській — 1,3 млрд грн;

у Києві — 3 млрд грн.

Раніше ForUA повідомляв, що в Україні комунальні тарифи продовжують зростати, незважаючи на війну. У низці міст уже анонсовано підвищення, а Міністерство економіки планує щорічне збільшення тарифів на електроенергію на 25% у 2026–2028 роках.