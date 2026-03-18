Україна отримає 120 млн євро від БРРЄ: на що підуть кошти

Адміністративна Рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила новий пакет фінансової допомоги для України обсягом 120 млн євро. Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованого житла та підтримку малого підприємництва. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відновлення житла: програма HOME

Левова частка фінансування — 100 млн євро — піде на виплату компенсацій українцям, чиї оселі були знищені внаслідок бойових дій.

Механізм: Кошти реалізуються через державні житлові сертифікати, що дозволяють громадянам купувати нову нерухомість.

Результати: На попередніх етапах програми вже використано 200 млн євро, що дозволило забезпечити житлом 13 000 громадян (придбано 3 774 об’єкти).

Перспективи: Через високий попит (понад 98 тисяч заявок) програму офіційно продовжено до 30 червня 2028 року.

Підтримка мікробізнесу та фермерів

На фінансування підприємництва виділено 20 млн євро. Цей напрям реалізовуватиметься через Фонд розвитку підприємництва разом із банками-партнерами та кредитними спілками.

Фінансовий пакет також підсилений інвестиційним грантом від ЄС у розмірі 4,6 млн євро та технічною допомогою для покриття валютних ризиків.

Хто отримає пріоритет:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ветерани.

Жінки-підприємниці.

Особи з інвалідністю.

Щонайменше половина коштів піде саме на підтримку вразливих груп населення, а третину інвестицій спрямують на впровадження енергоефективних рішень.

Довідка

З моменту вступу України до БРРЄ у 2023 році загальний обсяг підтримки від організації вже перевищив 670 млн євро. Окрім житлового сектору, кошти спрямовувалися на відновлення медичних закладів та допомогу переселенцям.