В Україні різко зросла кількість вакансій із житлом: де найвищі зарплати

Український ринок праці активно розширює пропозиції роботи з наданням житла — нині таких вакансій налічуються тисячі по всій країні. Найбільше пропозицій зосереджено у столичному регіоні, однак подібні робочі місця доступні й в інших областях.

За даними Служби зайнятості, з початку 2026 року роботодавці подали 1747 вакансій, які передбачають забезпечення працівників житлом. Ще близько 5 тисяч пропозицій доступні на Єдиному порталі вакансій разом із партнерськими платформами.

Багато українців змушені відмовлятися від вигідних пропозицій через відсутність житла в іншому місті. Особливо це актуально для столиці, де оренда нерухомості може суттєво зменшити реальний дохід. Саме тому вакансії з проживанням стають все більш затребуваними: вони дозволяють працівникам отримати одночасно роботу, стабільний дохід і житло.

Найбільша концентрація пропозицій — у Києві та області. Зокрема, у столиці зареєстровано 289 вакансій, ще 264 — у регіоні.

Активний попит на працівників також фіксується у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Частину вакансій із житлом відкривають Сили оборони України. У таких пропозиціях рівень оплати праці може сягати до 1 млн грн, залежно від посади та умов служби.

Серед цивільних професій найчастіше шукають:

мулярів

підсобних працівників

комбайнерів

електромонтажників висотних робіт

автомалярів

фінансових та технічних керівників

Для цих спеціальностей роботодавці пропонують житло та зарплати в межах від 140 до 430 тисяч гривень.

Фахівці відзначають, що формат “робота + житло” поступово стає одним із ключових інструментів залучення працівників у регіони з кадровим дефіцитом, особливо в будівництві, агросекторі та оборонній сфері.

