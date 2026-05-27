Евакуація Києва: у МВС зробили заяву для мешканців столиці

Після нових заяв російського МЗС щодо можливих “системних ударів” по Києву в Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували ситуацію та закликали не піддаватися паніці. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що наразі немає підстав для масового виїзду мешканців столиці, навіть попри активізацію риторики з боку Росії.

За його словами, подібні інформаційні хвилі вже виникали раніше і не призводили до масового відтоку населення з Києва. “Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз”, — зазначив міністр.

В останні дні представники Росії дедалі частіше роблять заяви про можливі нові удари по українській столиці. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала іноземних дипломатів залишити Київ, заявивши про нібито “перехід до системних ударів” по військових об’єктах і “центрах ухвалення рішень”. Подібні заяви згодом повторював і глава російського МЗС Сергій Лавров у дипломатичних контактах із представниками США.

Як повідомляло раніше ForUa, речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи погрози РФ завдавати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій.