Децентралізація опалення: у Києві створюють резерв потужних модульних котелень

У Києві розпочали підготовку мобільних та модульних котелень до майбутнього зимового періоду. Ці об'єкти мають стати надійною опорою для енергосистеми міста в разі надзвичайних ситуацій чи критичних навантажень.

Одна з таких модульних котелень має потужність 4,5 МВт. Цього ресурсу достатньо, щоб автономно забезпечити теплом і гарячою водою до восьми багатоповерхових житлових будинків, дитячий садок, а також низку об’єктів нежитлового фонду.

Стратегія використання та надійність

За інформацією Київської міської державної адміністрації (КМДА), розгортання таких потужностей є важливою частиною загального плану стійкості столиці. Котельні виконуватимуть кілька функцій:

Постійна основа: частина обладнання інтегрується в загальну систему і працюватиме в штатному режимі протягом усього холодного сезону.

Резервні джерела: інші котельні триматимуть у готовності як дублюючі блоки на випадок пошкодження основної інфраструктури або екстремальних холодів.

Впровадження локальних модульних рішень дозволить суттєво підвищити надійність теплопостачання у житлових кварталах міста та забезпечити децентралізацію критично важливих комунальних послуг.