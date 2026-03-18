В Ірані офіційно підтвердили смерть правої руки Хаменеї

В Ірані підтвердили загибель секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані після заяв Ізраїлю про його ліквідацію внаслідок авіаудару.

Разом з Ларіджані загинули його син та охоронці, повідомляє CNN.



Він загинув, "померши мученицькою смертю" після тривалого життя, присвяченого службі народу.



У заяві високо оцінили довгу політичну кар'єру Ларіджані, назвавши його постаттю, яка до останніх хвилин свого життя працювала на благо Ірану та закликала до єдності перед лицем зовнішніх загроз.



Іран підтвердив загибель керівника парамілітарного ополчення Basij, яке є частиною КВІР, Голамреза Солеймані.

