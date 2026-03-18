Столиця

У Києві рятувальники зняли з крижини маму з дитиною за 200 метрів від берега

На столичній Оболоні звичайна прогулянка ледь не завершилася трагедією. Рятувальники за допомогою спецтехніки визволяли з крижаної пастки жінку та її маленьку доньку, яких віднесло далеко від берега.

Подробиці інциденту

Подія сталася на затоці Оболонь, поблизу вулиці Прирічної. Повідомлення про людей на кризі надійшло до служби порятунку о 18:06. Як з’ясувалося пізніше, під час прогулянки біля води дівчинка вибігла на лід. Мати кинулася наздоганяти дитину, щоб повернути її на берег, проте в цей момент крижина відкололася.

Через стрімку течію та вітер родину швидко віднесло на відстань близько 200 метрів від суходолу.

Рятувальна операція

Для порятунку потерпілих фахівці ДСНС задіяли аероглісер. Завдяки оперативності рятувальників жінку з дитиною швидко дістали з дрейфуючої крижини та доставили на берег. На щастя, вони не встигли опинитися у воді, тому медична допомога їм не знадобилася.

Застереження ДСНС

Рятувальники наголошують: з приходом потепління лід на водоймах стає надзвичайно підступним. Весняне сонце швидко руйнує структуру криги, роблячи її крихкою та нестабільною.

Основні правила безпеки зараз:

  • не виходьте на кригу під час відлиги;

  • пильно наглядайте за дітьми поблизу водойм;

  • пам’ятайте, що тонка крига може відколотися в будь-який момент.

Бережіть себе та своїх близьких — не ігноруйте попередження надзвичайників!

 Автор: Тетяна Андрійко

