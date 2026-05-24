Усик vs Верховен: Українець став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик виграв пояс WBC, нокаутувавши в 11-му раунді нідерландця Ріко Верховена.

Усик залишається непереможеним у професійному боксі.

ForUA зазначає, що перемога над Верховеном - 25-та у професійній кар'єрі Олександра (25-0, 15 КО). Усик вшосте поспіль після переходу в гевівейт (надважку вагову категорію) успішно провів захист чемпіонських титулів.

Додамо: WBC - Всесвітня боксерська рада, WBO - Всесвітня боксерська організація, WBA - Всесвітня боксерська асоціація, IBO - Міжнародна боксерська організація, IBF - Міжнародна боксерська федерація.