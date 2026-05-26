Китай закликав Кремль не бити по Києву

Речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи погрози РФ завдавати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій.

"Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - сказала вона.



Дипломат висловила заклик до всіх сторін утримуватись від посилення бойових дій та відновити переговорний процес, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - зазначила вона.



На питання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

