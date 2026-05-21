Єврокомісія планує тимчасово зняти санкції з компанії з Китаю, яка допомагала РФ, – Bloomberg

Європейська комісія планує запропонувати тимчасове зняття санкційних обмежень із китайського виробника напівпровідників. Причиною називають попередження європейських автомобілевиробників про ризик серйозних перебоїв у постачанні, якщо обмеження залишаться. Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на проінформованих співрозмовників.

Джерела зазначають, що відповідна пропозиція може бути внесена вже поточного тижня. Для її реалізації потрібне погодження всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Агенція повідомляє, що компанія з КНР потрапила до 20-го пакета санкцій за постачання РФ продукції подвійного призначення та елементів озброєння. Водночас європейські автовиробники наполягають, що не встигли перебудувати ланцюги постачання, і попереджають про вичерпання запасів за кілька тижнів.

Наприкінці 2025 року галузь уже зіткнулася з кризою після конфлікту уряду Нідерландів із китайським виробником чипів Nexperia, що призвело до нестачі компонентів.

Раніше ForUA повідомляв, що у Євросоюзі висловили здивування рішенням Британії щодо послаблення частини санкцій проти російської нафти, заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс. За його словами, цей крок не обговорювався під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи" і суперечить нинішнім закликам союзників посилювати тиск на Москву.

Перед цим Британія послабила санкції та дозволила імпортувати дизельне й авіаційне паливо, яке виготовили в інших країнах із російської нафти. Британський уряд пішов на такий крок через стрімке подорожчання пального у світі, що тисне на авіакомпанії та гаманці звичайних громадян.