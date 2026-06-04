«Ролан Гаррос»: Марта Костюк зупинилася в півфіналі

Друга «ракетка» України Марта Костюк не змогла пробитися у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу («Ролан Гаррос») у Парижі.

У матчі 1/2 фіналу другого у сезоні-2026 турнірі серії Grand Slam Костюк (№15 світового рейтингу) поступилася «нейтральній» Міррі Андєрєєвій (№8) - 1:6, 3:6, передає Ukrinform.

У фіналі змагань Андрєєва зустрінеться з переможницею поєдинку «нейтральної» Діани Шнайдер (№23) з полькою Хвалінською (№114).

ForUA зазначає, що за вихід до півфіналу «Ролан Гаррос» Марта Костюк заробила 750 тис. євро призових, 780 рейтингових очок і наступного тижня вперше у своїй кар'єрі може стати 12-ю «ракеткою» світу.

Змагання у французькій столиці завершаться 7 червня.